Контрабандные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Вагоны с контрабандными сигаретами. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департамент АФМ по Жамбылской области начал уголовное дело по факту ввоза в Казахстан нелегальной партии сигарет, стоимостью более 1,3 млрд тенге, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как отметили представители Агентства по финмониторингу, в Казахстан пытались ввезти два вагона табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 млрд тенге.

Как подсчитали специалисты органов госдоходов, сумма подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора должна была составить 585 млн тенге.

Сейчас правоохранители ведут следствие, проводят соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

Иная информация разглашению не подлежит.

Отметим, что подобные попытки контрабандного провоза довольно частно пресекаются казахстанскими правоохранителями.

Так, в конце июня сотрудники Пограничной службы пресекли попытку провоза контрабандных сигарет, которые также направлялись из Кыргызстана.

А в апреле этого года пограничники на границе Казахстана остановили грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет на более чем 11 млн тенге.

Кроме того, в январе мы писали о том, как почти миллион пачек сигарет под видом ламп из Ирана пытались провезти в Алматы.

В целом же, согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения является экономической контрабандой.

В части 1 данной статьи указано, что экономическая контрабанда наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, если то же деяние совершено:

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

в особо крупном размере (стоимость перемещенных товаров, превышающая 20 тыс. МРП – то есть более 69 млн тенге);

группой лиц по предварительному сговору, –

оно наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом, или же преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031933-kontrabandnye-sigarety-na-13-mlrd-tenge-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-kyrgyzstana/