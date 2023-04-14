Контрабанду сигарет на 11 млн задержали на границе Казахстана

Изъятые сигареты. Фото: Погранслужба КНБ РК

Контрабанду табачной продукции пресекли пограничники - грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет остановили на границе Казахстана, сообщается на официальном сайте ПС КНБ РК.

В четверг, 13 апреля в Костанайской области на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" в ходе досмотра автомашины "ГАЗель" под управлением гражданина Республики Казахстан обнаружен контрабандный груз.

Грузовик вез 17120 пачек сигарет на общую сумму 11 128 000 тенге.

Департаментом Пограничной службы КНБ по Костанайской области материалы по данному факту переданы в областной Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

Отмечается, что ранее костанайскими пограничниками предотвращено четыре факта вывоза табачных изделий. Общая сумма контрабандного товара составила более 20 млн тенге.

Стоит отметить, что законодательство РК предусматривает наказание за экономическую контрабанду.

Согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016838-kontrabandu-sigaret-na-11-mln-zaderzhali-na-granitse-kazahstana/