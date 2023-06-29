Контрабандные сигареты из Бишкека хотели провезти через Казахстан (фото)

Вагон с сигаретами. Фото: t.me/knbgov_kz

Сотрудники Пограничной службы пресекли попытку провоза контрабандных сигарет. Груз направлялся из Кыргызстана, сообщается в официальном Telegram-канале КНБ.

Крупную партию сигарет без акцизных марок в двух вагонах грузового поезда сообщением Бишкек – Турксиб обнаружили сотрудники Погранслужбы КНБ 28 июня. Досмотр поезда состоялся в железнодорожном пункте пропуска "Мерке" в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе КНБ.

"Указанный груз следовал из Кыргызской Республики без сопроводительных документов", – говорится в публикации.

Коробки с контрабандными сигаретами. Фото: t.me/knbgov_kz

Задержанный груз для дальнейшего разбирательства передали по подследственности в соответствующий орган.

Вагон с контрабандными сигаретами. Фото: t.me/knbgov_kz

Напомним, в июле прошлого года налоговики Алматинской области выявили нелегальную табачную продукцию – 925 тыс. пачек сигарет на 527,3 млн тенге.

В апреле этого года пограничники на границе Казахстана остановили грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет на более чем 11 млн тенге.

Недавно на территории рынков Караганды выявили факты реализации сигарет без акцизных марок. Общее количество изъятой контрафактной продукции производства CША, Кыргызстана и России составило более 17 тыс. пачек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026861-krupnuyu-partiyu-kontrabandnyh-sigaret-iz-bishkeka-v-dvuh-vagonah-zaderzhali-v-kazahstane/