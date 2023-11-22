Убийство 7-летней девочки в Экибастузе: о странностях в поведении матери рассказали волонтеры

В Экибастузе простились с 7-летней Миланой. В убийстве девочки подозревают мать и ее знакомого. Волонтеры, искавшие ребенка, рассказали детали происшествия, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в полиции пока не озвучивают мотив преступления и не называют причину смерти ребенка. Однако волонтеры, которые искали девочку, рассказали, что, по словам братьев Миланы, мать часто поднимала на нее руку.

"Мама, когда давала признательные показания, она говорила, что у нее непослушные дети. Я не знаю: все дети не слушаются… но взять и так убить – извините", – рассказала волонтер Олеся Каноненко.

О пропаже ребенка мать сама сообщила в полицию. С ее слов, девочка не хотела ехать с ней и двумя братьями к отцу на жайлау.

А волонтеры рассказали корреспондентам телеканала, что женщина с самого начала вела себя странно. Она говорила, что дочь то пошла направо, то – налево от дома. Затем мать сказала, что ребенок ушел в сторону колодцев, которые впоследствии осушили, чтобы найти девочку.

В разговоре с волонтерами женщина также пыталась вспомнить, во что была одета Милана.

"Кроссовки с розовыми шнурками: потому что их дома нет", – сказала она.

Потом у нее уточнили, есть ли на джинсах цветочки.

"Да, там вот так полоса идет. И здесь, снизу, сшили как цветочки", – добавила мать.

По словам другого волонтера, женщина с самого начала поисков ребенка якобы говорила неправильную информацию.

"Она говорила неправильную информацию изначально. Когда мы доходили до одной точки, она просто говорила, что в другую сторону ушла. Мы слушались ее и действовали от ее слов", – рассказал Елдос Ермагамбетов.

Сообщается, что девочку похоронили на старом кладбище Экибастуза – рядом с бабушкой и дедушкой.

Источник: КТК

Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка.

В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей — волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".

Однако 19 ноября стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.

Позже стали известны подробности трагедии. Также других детей семьи отправили в центр поддержки.