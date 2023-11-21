"Был в черном и в маске": еще об одной попытке изнасилования ребенка заявили в Алматинской области

Жители еще одного из сел Алматинской области рассказали о попытке изнасилования маленькой девочки. На нее, по словам матери, напал неизвестный в маске, передает сайт телеканала КТК.

Жители поселка устроили большое собрание. Созвали администрацию, старейшин, женский совет и полицейских. Поводом для общего беспокойства стала попытка изнасилования девочки прямо во дворе ее дома. Теперь, как отмечают корреспонденты, сельчане боятся выпускать детей.

Сообщается, что пострадавшую только вчера выписали из больницы. Там она с матерью провела целую неделю.

По словам женщины, ЧП случилось в прошлый понедельник ночью, когда дома все спали. При этом как девочка вышла на улицу, никто не слышал. Мать пострадавшей утверждает, что перед сном сама заперла дверь на замок.

"В пять утра пришла моя дочка, вот так сказала, что дядя украл ее, что домогался там – и это произошло. Диагностировали разрыв там. Я сказала: "Знаешь его?" Она сказала: "Нет, не знаю, вообще не видела его". Он весь был в черном и в маске", – заявила она.

Известно, что потерпевшей девять лет, в семье есть еще двое детей. Воспитывают их мать и бабушка.

Сам по себе аул небольшой. В нем живут примерно 200 человек. Власти заявляют, до этого происшествия ничего подобного тут не было.

В полиции ведут расследование по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемого пока не нашли. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

"По факту проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования всех обстоятельств преступления", – сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Отмечается, что в больнице с пострадавшей работал психолог. Со слов матери, нарушений психики у ребенка не выявили. Сейчас девочка чувствует себя нормально, но на улицу еще не выходит, а общается пока только с родственниками.

Источник: КТК

Добавим, согласно части 4 статьи 121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

При этом напомним, что в начале октября полиция Алматинской области сообщила о задержании семейной пары по делу об изнасиловании девочки.

Позже выяснилось, что потерпевших было двое – это сестры, которым всего по 3 года. Подозреваемыми оказались бабушка детей и ее муж.

Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала ужасающие подробности дела. Она сообщила, что задержанные ранее совершили преступление в отношении еще одной девочки из этой семьи. 7-летнему ребенку, по ее словам, прижигали гениталии кочергой.

Позже в Сети появилась информация о том, что в Алматинской области надругались над 10-летней девочкой. Подозреваемого 60-летнего мужчину задержали.

А несколько недель назад родители второклассницы заявили, что к их дочери приставал 49-летний сосед. Малышку, по словам родителей, спасла подруга. Сейчас подозреваемый арестован.

Также на прошлой неделе представители фонда "Немолчиkz" сообщили, что в городе Қонаев два сотрудника полиции подозреваются в изнасиловании 14-летней школьницы. В областном ДП рассказали, что обвиняемых заключили под стражу. В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено.

Позже по этому делу также высказалась Динара Закиева.