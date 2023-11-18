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Детский омбудсмен высказалась о случаях изнасилования в Алматинской области

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Девочка вытянула руку
Девочка. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о недавних случаях изнасилования несовершеннолетних в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети.

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала недавние случаи изнасилования несовершеннолетних в Алматинской области. Пост она опубликовала в Instagram.

"Касательно преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, произошедшего в городе Қонаев: с родными девочки на связи, договорились что с ребенком начнут работать психологи. Следственные мероприятия идут", – заявила она.

Также она высказалась о другом случае, произошедшем в Карасайском районе. Закиева сообщила, что поддерживает связь с матерью девочки, которой уже организовали психологическую помощь. Ведется следствие.

Напомним, недавно представители фонда "Немолчиkz" сообщили, что в городе Қонаев два сотрудника полиции подозреваются в изнасиловании 14-летней школьницы. В областном ДП рассказали, что обвиняемых заключили под стражу. В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено.

По информации фонда, по данному факту зарегистрированы два уголовных дела по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК.

Согласно пункту 1 части 3-1 данной статьи, изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046446-detskiy-ombudsmen-vyskazalas-o-sluchayah-iznasilovaniya-v-almatinskoy-oblasti/

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