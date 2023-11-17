Пост об изнасиловании школьницы полицейскими прокомментировали в ДП Алматинской области

Информацию об изнасиловании 14-летней девочки сотрудниками полиции города Қонаев опубликовал фонд "Немолчиkz". В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали пост.

Согласно сообщению на , в городе Қонаев два сотрудника полиции, пользуясь своим служебным положением, вступили в половой контакт с 14-летней школьницей, сняли это на видео и распространили его в мессенджерах.

"Один из них – инспектор по делам несовершеннолетних, второй – сотрудник полиции по охране здания. Сейчас они оба арестованы и уволены задним числом", – говорится в посте.

Общественники обратились к генпрокурору и детскому омбудсмену с просьбой взять это дело на контроль.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что подозреваемые в совершении преступления в отношении несовершеннолетней находятся под арестом. При этом в заявлении полиции нет упоминания, что подозреваемыми являются сотрудники правоохранительных органов.

"7 ноября текущего года в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных лиц, совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера.

В этот же день зарегистрированы два уголовных дела по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК", – рассказали в ведомстве.

По информации полиции, стражи порядка установили личности и задержали подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения. Их взяли под стражу.

"В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу", – добавили в ДП.

Отмечается, что иная информация по данному делу в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Добавим, что, согласно пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, на этой неделе стало известно о, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Позже Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Глава МВД освободил от должности начальника ДП области Жетісу Атыгая Арыстанова. Вместе с ним от должности освобождены замглавы областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов. А первый заместитель Арыстанова Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Обязанности начальника ДП области Жетісу будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов.