Спасла подруга: в Алматинской области заявили о попытке изнасилования семилетней девочки

В одном из сел Алматинской области родители второклассницы заявили, что к их дочери приставал 49-летний сосед. Сейчас подозреваемый арестован, передает сайт телеканала КТК.

Как утверждают родители пострадавшего ребенка, 49-летний сосед заманил двух девочек конфетами, а после начал приставать к одной из них.

"Сосед позвал мою дочь к себе домой. Сказал, что даст яблоки, конфеты и шоколад. А второй девочке велел, чтобы она постояла на улице. Оказывается, он взял моего ребенка за руку и повел в спальную комнату. Дочь рассказала, что он посадил ее к себе на колени и начал трогать половые органы", – заявила мать девочки.

По ее словам, маленькую дочь спасла подруга, которая осталась на улице – она стучала в дверь и звала на помощь взрослых. В итоге мужчина дал ребенку яблок и отпустил.

При этом местные жители говорят, что сосед и раньше приставал к детям. В прошлом году он якобы пытался изнасиловать трех школьниц.

"Такая ситуация возникала еще в прошлом году. Этот мужчина ходил в гости к друзьям. Он приставал к трем детям. Это три разных случая. Там были школьницы 15-16 лет. Тогда ему помешали. И аксакалы с родителями детей решили простить его. И вот история снова повторяется", – рассказал еще один житель села.

Сейчас мать пострадавшей семилетней девочки обратилась с заявлением в полицию.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения. Назначены экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления. Задержанный с санкции суда был арестован сроком на два месяца, на время проведения досудебного расследования", – сообщил замначальника ОП Жамбылского района Алматинской области Бейбит Байзиханов.

Правоохранители начали расследование. Отмечается, что если вина мужчины будет доказана, ему грозит 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Источник: КТК

Напомним, в начале октября полиция Алматинской области сообщила о задержании семейной пары по делу об изнасиловании девочки.

Позже выяснилось, что потерпевших было двое – это сестры, которым всего по 3 года. Подозреваемыми оказались бабушка детей и ее муж.

Детский омбудсмен рассказала ужасающие подробности дела. Она сообщила, что задержанные ранее совершили преступление в отношении еще одной девочки из этой семьи. 7-летнему ребенку, по ее словам, прижигали гениталии кочергой.

Позже в Сети появилась информация о том, что в Алматинской области надругались над 10-летней девочкой. Подозреваемого 60-летнего мужчину задержали.

Добавим, что согласно части 4 статьи 121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.