Фото, предположительно, экс-министра Бишимбаева при задержании появилось в Сети

В Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображен экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев при задержании, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографию, на которой, предположительно, стоит бывший глава МНЭ Куандык Бишимбаев при своем задержании, опубликовал в своем Instagram-профиле блогер Олжас Мамыр.

Фото, предположительно, с Бишимбаевым. Скриншот: instagram.com/olzhasmamyr

Напомним, вчера стало известно о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесенных телесных повреждений скончалась женщина. Источники сообщили NUR.KZ, что подозреваемым в избиении является бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Наряду с этим в Telegram начала распространяться информация о том, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

В УОЗ города сообщили, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Прощание с Нукеновой, как сообщил, предположительно, ее брат в соцсетях, состоится завтра утром в Павлодаре.

Сегодня замглавы МВД Серик Сарсенов, отвечая на вопрос об экс-министре, сообщил, что сейчас в отношении задержанного идут следственные мероприятия.