Фото, предположительно, экс-министра Бишимбаева при задержании появилось в Сети
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В Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображен экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев при задержании, передает корреспондент NUR.KZ.
Фотографию, на которой, предположительно, стоит бывший глава МНЭ Куандык Бишимбаев при своем задержании, опубликовал в своем Instagram-профиле блогер Олжас Мамыр.
Напомним, вчера стало известно о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесенных телесных повреждений скончалась женщина. Источники сообщили NUR.KZ, что подозреваемым в избиении является бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Наряду с этим в Telegram начала распространяться информация о том, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
В УОЗ города сообщили, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Прощание с Нукеновой, как сообщил, предположительно, ее брат в соцсетях, состоится завтра утром в Павлодаре.
Сегодня замглавы МВД Серик Сарсенов, отвечая на вопрос об экс-министре, сообщил, что сейчас в отношении задержанного идут следственные мероприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045162-foto-kuandyka-bishimbaeva-poyavilos-v-seti-posle-novosti-o-zaderzhanii/