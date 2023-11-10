Досрочное освобождение Бишимбаева из тюрьмы в 2019 году объяснили в суде

Экс-министр Куандык Бишимбаев, которого вчера задержали в Астане, еще в 2018 году был осужден на 10 лет, но вышел из тюрьмы через полтора года. Ситуацию разъяснили в суде Шымкента, передает NUR.KZ.

В суде напомнили, что приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Астаны от 14 марта 2018 года Куандык Бишимбаев был осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества.

Его судили за получение взятки и присвоение или растрату вверенного чужого имущества.

Срок наказания исчислялся с 10 января 2017 года – с момента задержания и водворения в ИВС.

"Осужденный признал свою вину", – говорится в сообщении.

Однако указом президента от 13 февраля 2019 года он был помилован – назначенный ему срок наказания снизили с 10 до 4 лет лишения свободы.

После этого Бишимбаев направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания на оставшийся неотбытый срок наказания в 1 год 3 месяцев и 13 дней.

"Его условно-досрочное освобождение полностью удовлетворяло условиям закона: он отбыл 2/3 срока, администрацией учреждения характеризовался положительно, имел 4 поощрения, злостных нарушений не имел, возместил процессуальные издержки в размере более 1,5 млн тенге", – добавили представители суда.

По этой причине постановлением Абайского районного суда города Шымкента от 25 сентября 2019 года ходатайство Куандыка Бишимбаева было удовлетворено.

Он освободился из колонии 11 октября 2019 года. За ним был установлен пробационный контроль.

При этом напомним, что вчера, 9 ноября, ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Астане вновь задержан бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев – он якобы избил свою супругу в одном из столичных ресторанов, после чего та скончалась.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что 9 ноября в одном из ресторанов столицы произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина, получившая телесные повреждения. Подозреваемого задержали, ведется расследование. Однако называть имена фигурантов дела в полиции не стали.

Информированный источник подтвердил NUR.KZ, что задержан экс-министр Бишимбаев.

Также мы собрали информацию об убитой – Салтанат Нукеновой – из доступных источников.

Сегодня замглавы МВД Серик Сарсенов отвечал на вопрос о задержании Бишимбаева.

"Он задержан, сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят.

Сейчас в рамках этого дела у нас есть сотрудники следственного департамента, которые этим делом занимаются. Они, я думаю, впоследствии вам прокомментируют", – говорил он.