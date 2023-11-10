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"Идут следственные мероприятия": замглавы МВД спросили о задержании Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: primeminister.kz

Замглавы МВД в кулуарах Минюста спросили о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева – некоторые источники сообщают, что он задержан по делу об убийстве жены в ресторане Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Он задержан, сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят.

Сейчас в рамках этого дела у нас есть сотрудники следственного департамента, которые этим делом занимаются. Они, я думаю, впоследствии вам прокомментируют", - заявил замминистра МВД Серик Сарсенов.

Он добавил, что касательно убийства девушки в ресторане в столице департамент полиции Астаны уже рассылал информацию.

Напомним, вчера, 9 ноября, ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Астане вновь задержан бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев – он якобы избил свою супругу в одном из столичных ресторанов, после чего та скончалась.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что 9 ноября в одном из ресторанов столицы произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина, получившая телесные повреждения. Подозреваемого задержали, ведется расследование. Однако называть имена фигурантов дела в полиции не стали.

Информированный источник подтвердил NUR.KZ, что задержан экс-министр Бишимбаев.

Также мы собрали информацию об убитой из доступных источников. В Сети о девушке крайне мало информации. Аккаунт в Instagram у Салтанат был закрыт, на него подписано 7,6 тыс. человек. Судя по всему, покойная увлекалась астрологией: в "шапке" профиля она подписала себя как mad astrologer, также в профиле доступна ссылка, при переходе на которую можно было записаться к ней лично на консультацию.

Между тем, добавим, что Куандык Бишимбаев дважды назначался на пост министра национальной экономики – в мае и сентябре 2016 года.

В январе 2017 года в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в неоднократном получении взяток.

В марте 2018-го Бишимбаеву вынесли приговор – суд счел его вину доказанной и приговорил к 10 годам колонии. По решению суда у экс-министра должны были конфисковать имущество и лишить его ордена "Құрмет".

Однако на свободу он вышел уже осенью 2019 года.

Подробнее об экс-министре, который, предположительно, подозревается в убийстве жены, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045128-idut-sledstvennye-meropriyatiya-zamglavy-mvd-sprosili-o-zaderzhanii-bishimbaeva/

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