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Шалаши и шины: начато расследование о возможной подготовке к поджогу в "Семей орманы"

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Возможные заготовки
Возможные заготовки. Фото: facebook.com/milana.guzeeva

Прокуратура области Абай начала досудебное расследование по факту обнаружения возможных заготовок для поджога леса в "Семей орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В отдельных СМИ публикуются различные статьи и фото об обнаружении заготовок для поджога лесного массива в РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Вместе с тем указанные заготовки обнаружены уполномоченным органом в ходе рейдовых мероприятий на территории Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, 28 октября в кварталах №№172 и 175 были обнаружены три шалаша под кронами сосны и несколько штук шин. 5 ноября аналогичные заготовки были найдены в квартале №1, их сразу демонтировали.

"Вопрос обеспечения пожарной безопасности в лесах находится на постоянном контроле уполномоченных органов.

В настоящее время по фактам обнаруженных заготовок управлением полиции Семея проводится досудебное расследование.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры области Абай", – добавили в прокуратуре региона.

Напомним, в соцсетях появилась информация о найденных в сосновом бору в области Абай, пострадавшем летом от смертоносного пожара, кучах из сухих веток с шинами под кронами деревьев. Казахстанка выразила мнение, что это могли сделать с целью новых поджогов.

На ее сообщение отреагировали в РГУ "ГЛПР "Семей орманы". В резервате сообщили, что обнаруженные факты были переданы в правоохранительные органы для процессуального решения.

Пожар в области Абай

В начале июня в лесах Абайской области произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Через несколько дней генпрокурор Берик Асылов, доложил президенту о ходе расследования дела: он сообщил, что создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством замгенпрокурора.

1 июля стало известно, что руководство резервата "Семей орманы" оказалось под следствием. Прокуратура возбудила дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В августе очередной пожар разгорелся в резервате "Семей орманы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044591-shalashi-i-shiny-nachato-rassledovanie-o-vozmozhnoy-podgotovke-k-podzhogu-v-semey-ormany/

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