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Подготовка к новому поджогу: в "Семей орманы" высказались о сваленных кучах листьев и веток

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Кучи веток под деревом в области Абай
Найденные ветки под деревом. Фото: facebook.com/milana.guzeeva

"Семей орманы" отреагировал на информацию о найденных в лесу области Абай кучи из сухих веток. Местные жители боятся, что это могли сделать с целью новых поджогов, передает NUR.KZ со ссылкой на ГЛПР.

Пользовательница Сети опубликовала в Facebook информацию о найденных в сосновом бору в области Абай, пострадавшем летом от смертоносного пожара, кучи из сухих веток с шинами под кронами деревьев. Казахстанка выразила мнение, что это могли сделать с целью новых поджогов.

Найденные кучи веток в лесу области Абай
Найденные кучи веток. Фото: facebook.com/milana.guzeeva

На ее сообщение отреагировали в РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

"При проведении патрулирования государственными инспекторами Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала в кварталах №172, 175 был обнаружен указанный факт.

На место выехала оперативная группа и произвела фото- и видеофиксацию, составлен акт, материалы переданы в правоохранительные органы для выявления лиц, совершивших данное деяние, и дальнейшего принятия процессуального решения.

Аналогичный факт в ходе рейдовых мероприятий государственными инспекторами был обнаружен еще в квартале №1 Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала: по результатам составлено отношение, и материалы также переданы в правоохранительные органы для процессуального решения", – сообщили представители "Семей орманы".

Отмечается, что госинспекторы ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, патрулируют территорию лесов.

"Семей орманы" обратились к семейчанам с просьбой сообщать о подобных фактах по телефону: 8 775 138 8877.

Пожар в области Абай

В начале июня в лесах Абайской области произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Через несколько дней генпрокурор Берик Асылов, доложил президенту о ходе расследования дела: он сообщил, что создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством замгенпрокурора.

1 июля стало известно, что руководство резервата "Семей орманы" оказалось под следствием. Прокуратура возбудила дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044471-podgotovka-k-novomu-podzhogu-v-semey-ormany-vyskazalis-o-svalennyh-kuchah-listev-i-vetok/

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