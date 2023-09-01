Жертв финансовых пирамид стало в три раза больше в Казахстане

Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik / Getty Images

Казахстанцы стали намного чаще попадать в ловушку финансовых пирамид. За 7 месяцев 2023 года жертв стало в три раза больше. Подробнее об этом рассказал портал Finprom.

Финансовые пирамиды представляют реальную опасность для казахстанцев. В надежде заработать большие деньги люди вкладываются в сомнительные фирмы и в итоге просто теряют все свои сбережения.

Однако, несмотря на громкие скандалы и регулярные новости о "лопнувших" финпирамидах, поток желающих быстро разбогатеть не иссякает.

Так, по данным аналитиков, в период января по июль в Казахстане было зарегистрировано 69 дел по уголовной статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Это на 22,5% меньше, чем было в прошлом году (89 дел).

При этом на создании и руководстве финпирамидой по итогам семи месяцев текущего года попались 82 человека – на 5,1% больше, чем годом ранее.

Количество зарегистрированных уголовных дел по статье 217 УК РК. Инфографика: finprom.kz

Однако несмотря на то, что уголовных дел было зарегистрировано меньше, урон, который они нанесли, не стал меньше. Более того, численность пострадавших от финансовых пирамид выросла сразу втрое – с 427 человек в 2022 году, до 1 275 человек в текущем.

Выросла и сумма, которую в итоге потеряли жители Казахстана – на 3,3%, до 7,9 млрд тенге. Причем большая часть средств (7,7 млрд тенге) принадлежала рядовым казахстанцам. Оставшиеся 176,7 млн тенге потеряли юридические лица.

Стоит отметить, что большая часть пострадавших от финпирамид оказалась женщинами (921 человек). Также за 7 месяцев жертвами стали 48 пенсионеров и 7 несовершеннолетних жителей страны.

Чаще всего в ловушку финансовых пирамид попадали казахстанцы в возрасте. Так, 382 жертвы вошли в возрастную группу от 30 до 39 лет, 340 человек – в возрасте от 40 до 49 лет. На третьем месте по количеству жертв оказалась возрастная группа от 21 до 29 лет – 242 жертвы.

Численность жертв финансовых пирамид в 2023 году. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что данная статистика относится только к тем уголовным делам, которые зарегистрированы и не считаются прекращенными по итогам периода, то есть реальное количество жертв финансовых пирамид может быть больше.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как казахстанцам понять, что их пытаются втянуть в финансовую пирамиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2034810-zhertv-finansovyh-piramid-stalo-v-tri-raza-bolshe-v-kazahstane/