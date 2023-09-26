Захват аэропорта Алматы: прокурор рассказал о причиненном ущербе

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий. Процесс походит в апелляционной инстанции, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня началось главное судебное заседание в Алматинском городском суде. Суд проходит онлайн, но осужденные, находящиеся в СИ-72, попросили коллегию судей провести процесс офлайн из-за проблем со связью.

Председательствующим судьей является Даулиев, судьями – Карабаев и Бектемирова. Также в процессе участвуют прокурор Кадамбаева и авиационный транспортный прокурор Сейтимбет.

Судья озвучил, что к суду не подключились потерпевшие по делу – представители Международного аэропорта, "Казаэронавигация", а также представители казахстанских авиакомпаний.

Во время процесса некоторые адвокаты подали ходатайство об отводе всего состава Алматинского горсуда и переводе в равнозначный суд другого региона. Осужденные ходатайствовали об участии суда присяжных.

Тем не менее, отвод суда был отклонен.

По заявлению транспортного прокурора, приговор подлежит изменению.

«Как установлено, 5 января из спецприемника выпущены Тлеужанова и Нурпеисов, которые направились в аэропорт Алматы. П прибытию Нурпеисов и Тлеужанова сформировали вокруг себя многочисленную группу, пользуясь их поддержкой, дали указание обесточить аэропорт и взлетно-посадочную полосу, и здание Казаэронавигации.

Далее группой участников массовых беспорядков захвачен аэропорт Алматы. На стратегическом объекте совершены погромы и поджоги, парализована его деятельность, разграблены торговые помещения, банкоматы и кассы, оставлены все воздушные рейсы, деятельность авиакомпаний», – заявил прокурор.

Он сообщил, что в описательно-мотивировочной части приговора должен быть внесен причиненный ущерб.

«Прошу указать причиненные ущербы: АО «Международный аэропорт Алматы» – 313 850 654 тенге, АО «Эйр Астана» - 5 617 251 тенге, «Скат» – 1 436 759 тенге, а также 414 113 533 тенге 42 субъектам предпринимательства», – заявил Сейтимбет.

В основной части приговор первой инстанции гособвинитель просил оставить без изменения.

После этого прокурору был заявлен отвод, однако судьи также отклонили его.

Также один из адвокатов отметил, что не изучил полные материалы дела и попросил отложить процесс. Еще один защитник одного из осужденных заявил ходатайство об ознакомлении с аудио и видеоматериалами событий 5 января во время судебного процесса. Однако судья сообщил, что преждевременно обсуждать этот вопрос, так как не принято решение о необходимости судебного следствия.

Следующее заседание состоится 3 октября в 15.00.

Захват аэропорта Алматы в январе 2022 года

Напомним, что в 2022 году через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы.

"Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, захвачены 5 самолетов, включая иностранные самолеты", – говорил президент Казахстана, обращаясь за помощью к главам стран ОДКБ.

Позже сотрудники аэропорта рассказывали, как они пережили захват воздушной гавани.

"Нам нужно было эвакуировать около 800 пассажиров из всех терминалов. Были задействованы все транспортные средства. Даже самые маленькие. Последними уходили мы с сотрудниками. К этому времени участники беспорядков уже пришли в аэропорт.

Никакого насилия в нашу сторону с их стороны не исходило. Угроз тоже не было. Но я никогда не видел у людей таких глаз. Красные и налитые кровью. От этого становилось по-настоящему страшно", – говорил сменный начальник Международного аэропорта Алматы Фархат Сабитов.

В марте прошлого года в генпрокуратуре заявили, что аэропорт был взят без боя.

В апреле текущего года экс-главу полиции аэропорта Алматы осудили на 6 лет по делу о январских событиях.

Ранее суд вынес приговоры обвиняемым в захвате аэропорта Алматы. Так, Айгерим Тлеужановой было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы; Каласу Нурпеисову - 8 лет лишения свободы; Нурлану Далибаеву - 8 лет лишения свободы; Ермухамету Шилибаеву - 8 лет лишения свободы; Жанайдару Карменову - 8 лет лишения свободы.