Более 21 тыс. банок опасного для здоровья энергетика нашли в Шымкенте
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В Шымкенте правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного цеха, незаконно изготавливавшего энергетические напитки, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.
Деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки пресек департамент АФМ по Шымкенту в рамках проводимой работы по защите прав бизнеса и противодействия теневой экономике.
В результате проведенной со специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля города и представителей правообладателя были изъяты:
- готовые изделия контрафактного напитка в количестве более 21 тыс. банок;
- пустые банки с товарным знаком в количестве более 54 тыс. штук;
- оборудование для розлива энергетического напитка;
- струйный маркировщик;
- упаковочные устройства;
- крышки;
- сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности).
Сумма причиненного ущерба оценивается в более 37 млн тенге.
Согласно протоколу микробиологического исследования "Национального центра экспертизы", в составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжей, превышающих в 2 раза допустимую норму.
Изъятую продукцию употреблять нельзя, так как она является опасной для здоровья, особенно для молодого организма.
По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, в конце октября прошлого года в подпольном цехе в Костанайской области изъяли свыше шести тысяч бутылок контрафактной водки.
В конце января этого года у жителя Уральска обнаружили незаконно организованный склад с алкоголем и сигаретами на 57 млн тенге. Позже 3,5 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли у жительницы Атырауской области.
В феврале полицейские ЗКО остановили грузовик с тонной алкоголя, который провозили незаконно. А в июле представители КНБ сообщили, что пресекли канал поставок лекарств неизвестного происхождения из Индии в Казахстан.
Вчера Минздрав опроверг информацию о наличии в аптеках Казахстана опасных лекарств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036067-bolee-21-tys-banok-opasnogo-dlya-zdorovya-energetika-nashli-v-shymkente/