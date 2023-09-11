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Более 21 тыс. банок опасного для здоровья энергетика нашли в Шымкенте

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Пустые стеклянные бутылки
Бутылки. Иллюстративное фото: WIN-Initiative / Neleman / Getty Images

В Шымкенте правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного цеха, незаконно изготавливавшего энергетические напитки, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки пресек департамент АФМ по Шымкенту в рамках проводимой работы по защите прав бизнеса и противодействия теневой экономике.

В результате проведенной со специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля города и представителей правообладателя были изъяты:

  • готовые изделия контрафактного напитка в количестве более 21 тыс. банок;
  • пустые банки с товарным знаком в количестве более 54 тыс. штук;
  • оборудование для розлива энергетического напитка;
  • струйный маркировщик;
  • упаковочные устройства;
  • крышки;
  • сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности).

Сумма причиненного ущерба оценивается в более 37 млн тенге.

Согласно протоколу микробиологического исследования "Национального центра экспертизы", в составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжей, превышающих в 2 раза допустимую норму.

Изъятую продукцию употреблять нельзя, так как она является опасной для здоровья, особенно для молодого организма.

По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в конце октября прошлого года в подпольном цехе в Костанайской области изъяли свыше шести тысяч бутылок контрафактной водки.

В конце января этого года у жителя Уральска обнаружили незаконно организованный склад с алкоголем и сигаретами на 57 млн тенге. Позже 3,5 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли у жительницы Атырауской области.

В феврале полицейские ЗКО остановили грузовик с тонной алкоголя, который провозили незаконно. А в июле представители КНБ сообщили, что пресекли канал поставок лекарств неизвестного происхождения из Индии в Казахстан.

Вчера Минздрав опроверг информацию о наличии в аптеках Казахстана опасных лекарств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036067-bolee-21-tys-banok-opasnogo-dlya-zdorovya-energetika-nashli-v-shymkente/

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