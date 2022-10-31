Более 6 тыс. бутылок контрафактной водки изъяли в подпольном цехе в Костанайской области

Изъятая водочная продукция. Фото: пресс-служба АФМ

Водочную продукцию на более чем семь миллионов тенге изъяли в подпольном цехе в Костанайской области, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК.

Сообщается, что в ходе проведения обыска установлены и изъяты готовая водочная продукция в количестве более шести тысяч бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер.

Сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области в общей сложности была конфискована контрафактная алкогольная продукция на сумму более чем семь миллионов тенге.

В пресс-службе ведомства отметили, что расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, полицейские задержали подозреваемых в сбыте мефедрона в Астане и Алматы. Кроме того, в Алматы транспортными полицейскими установлена нарколаборатория, скрывающаяся под видом гаража.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995039-bolee-6-tys-butylok-kontrafaktnoy-vodki-izyali-v-podpolnom-tsehe-v-kostanayskoy-oblasti/