У жительницы Атырауской области изъяли 3,5 тыс. литров нелегального алкоголя (видео)

Обыск. Кадр из видео: Polisia.kz

Жительницу Атырауской области задержали стражи порядка - у женщины обнаружили нелегальную алкогольную продукцию объемом 3,5 тыс. литров, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Нелегальный алкоголь обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области во время оперативно-розыскных мероприятий на одном из складов в городе Кульсары.

В ходе осмотра складского помещения обнаружено более 6,6 тыс. бутылок водки, объемом 0,5 литра. Согласно подсчетам, общая сумма нелегальной алкогольной продукции составляет 7 млн тенге.

Стражи порядка задержали подозреваемую, ей оказалась местная жительница 1972 года рождения.

В настоящий момент дело расследуют по суголовной статье "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок".

Согласно статье 233 УК РК, нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010150-u-zhitelnitsy-atyrauskoy-oblasti-izyali-35-tys-litrov-nelegalnogo-alkogolya-video/