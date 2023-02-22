Грузовик с тонной нелегального алкоголя остановили полицейские в ЗКО (фото, видео)

Алкогольная продукция в грузовике. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Западно-Казахстанской области полицейские изъяли тонну нелегальной алкогольной продукции, которую перевозили в грузовике, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью был остановлен грузовик ГАЗон. В ходе осмотра транспортного средства обнаружили спиртовую продукцию, расфасованную в пятилитровые бутылки.

Сообщается, что полицейским ЗКО удалось изъять тонну нелегальной алкогольной продукции.

А за провоз нелегального спирта был задержан гражданин К. 1990 года рождения. На данный момент проводятся следственные действия.

Ранее мы писали о том, что у жительницы Атырауской области изъяли 3,5 тыс. литров нелегального алкоголя.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", казахстанцы могут определить подлинность учетно-контрольной марки и легальность поставляемой алкогольной продукции с помощью приложения "e-Sapa".

Для того чтобы проверить, является ли продукция контрафактной, пользователю нужно открыть сканер в приложении и точно навести фокус камеры смартфона на штрих-код, который расположен на учетно-контрольной марке. После сканирования марки на экране смартфона откроется страница, в которой будет сказано "Код существует в Базе" и указана информация о производителе - это будет означать, что продукция безопасна и пригодна к употреблению, либо придет Push-уведомление "УКМ не найдена", что говорит об обратном.

Если возникли сложности со считыванием марки или марка повреждена, то можно воспользоваться функцией "Ручного ввода", в которой вы можете проверить алкогольную продукцию по серии и номеру указанному на марке в горловой части бутылки, в формате AA – серия, 000000000 – номер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010335-gruzovik-s-tonnoy-nelegalnogo-alkogolya-ostanovili-politseyskie-v-zko-foto-video/