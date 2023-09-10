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На слухи о наличии в аптеках Казахстана опасных лекарств ответили в Минздраве

Опубликовано:

Лекарства
Лекарства. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилось видео, в котором мужчина рассказывает о наличии в аптеках Казахстана опасных лекарств. В Минздраве опровергли данную информацию, передает Stopfake.kz.

Читатели издания обратились в редакцию с просьбой проверить видео, на котором неизвестный мужчина рассказывает о том, что одна шестая часть всех лекарств в Казахстане – контрафакт, а некоторые популярные лекарства в аптеках являются опасными.

Фактчекеры отмечают, что на видео мужчина озвучивает сразу несколько ложных тезисов.

  • одна шестая часть лекарств в Казахстане – контрафакт;
  • на таможне РК изъяли партию препарата "Фастум гель", который состоял из вазелина, перца и экстракта лимона;
  • 35-летний водитель автобуса в Караганде скончался спустя полчаса после приема "анальгина", в составе которого был крысиный яд. Еще 16 человек серьезно отравились тем же препаратом;
  • в Алматы при проверке аптек выявили факт продажи обычного мела под видом препарата "Но-шпа".

Между тем в Комитете медицинского и фармацевтического контроля опровергли каждое из этих утверждений.

"На сегодняшний день по данным озвученным случаям территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан не было выявлено и зарегистрировано фактов нарушения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории Республики Казахстан. Таким образом, следует, что ни один из озвученных "фактов" от неизвестного лектора не подтвердился, то есть данная информация не соответствует действительности.

Стоит отметить, что в нашей стране все лекарственные средства перед тем, как попасть на полки аптек, проходят обязательную экспертизу на качество, безопасность и эффективность", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В комитете добавили, что комплексную оценку проводят эксперты Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС). Они тщательно анализируют документы, изучают данные по клиническим и доклиническим исследованиям, проводят лабораторные исследования. На основании этого заключения Комитетом медицинского и фармацевтического контроля выдается регистрационное удостоверение, то есть разрешение на реализацию на территории Казахстана.

"Помимо этого, проводится постоянный фармаконадзор за лекарствами и мониторинг за медизделиями уже в период их применения, то есть анализ и оценка качества препаратов и медизделий осуществляется на всем жизненном цикле. Эту работу выполняет комитет совместно с Национальным центром", – добавили в ведомстве.

Кроме того, фактчекеры сообщают, что распространяемый ролик не новый. Впервые видео было опубликовано в марте 2019 года в Facebook. Однако в подписи к ролику не указывалось, кто именно выступает и где. Позже этот же ролик периодически появлялся на YouTube и Instagram.

"Немаловажно и то, что ни в 2019 году, когда появился ролик, ни позже в СМИ и социальных сетях не появлялось никакой информации ни о смерти водителя в Караганде, ни об изъятии партии популярной мази на границе, ни о том, что в аптеках Алматы продают мел под видом обезболивающего препарата", – говорится в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2035979-na-sluhi-o-nalichii-v-aptekah-kazahstana-opasnyh-lekarstv-otvetili-v-minzdrave/

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