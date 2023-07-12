КНБ: Лекарства неизвестного происхождения из Индии хотели сбывать в Казахстане

Контрабандные лекарства. Кадр из видео: КНБ РК

КНБ пресек контрабандный канал поставок лекарственных средств из Индии. Их хотели реализовывать в Казахстане под видом отечественных, говорится в ролике в официальном YouTube-канале ведомства.

Сообщается, что Комитетом нацбезопасности пресечен контрабандный канал поставок из Индии крупных объемов лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических заболеваний.

"Только в 2022 году в Казахстан ввезено товара на сумму свыше 1 миллиарда тенге", – подчеркнули в ведомстве.

Контрафактная продукция под видом собственного мнимого производства предназначалась для дальнейшей реализации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Фигуранты дела, используя свои связи в госаппарате, планировали за денежное вознаграждение по поддельным документам получить разрешение на производство и дальнейшую поставку лекарственных средств в медучреждения страны.

"Под упаковкой казахстанского производства скрывались препараты неизвестного происхождения, произведенные на территории Индии без соответствующей технологии изготовления и подтвержденного контроля качества.

Цена человеческой жизни – огромные богатства в руках злоумышленников", – заявили представители КНБ.

В результате действий сотрудников ведомства был пресечен ввоз, мнимое производство и сбыт контрафактных лекарственных средств.

Проведенными оперативными мероприятиями у фигурантов уголовного дела выявлено имущество в ОАЭ и Алматы, а также счета в швейцарских банках со значительными суммами денежных средств.

Подчеркивается, что КНБ и уполномоченные органы проводят проверки во избежание распространения на территории РК контрафактных лекарственных средств.

Напомним, в апреле партию контрабанды лекарств из Индии обнаружили на таможне Алматы. Общая стоимость товаров составила 43,4 миллиона тенге. Было найдено 54 тыс. упаковок весом 356 кг. При этом лекарства ввозились как БАДы.

Тогда были выявлены признаки нарушения, предусмотренные статьей 234 УК РК "Экономическая контрабанда".

В этой статье установлено наказание за перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом то же деяние, совершенное:

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

в особо крупном размере;

группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028400-knb-lekarstva-neizvestnogo-proishozhdeniya-iz-indii-hoteli-sbyvat-v-kazahstane/