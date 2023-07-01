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Приговор Серику Кудебеву оставили без изменения

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Серик Кудебаев в суде
Серик Кудебаев в суде. Кадр из видео: NUR.KZ

Рассмотрена апелляционная жалоба бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Приговор экс-начальнику ДП Алматинской области по делу о январских событиях был оглашен в Талдыкоргане 28 апреля.

Серика Кудебаева признали виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в пытках (п.1 ч.2 ст.146 УК).

Путем сложения наказаний ему назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, cуд лишил его специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

Не согласившись с вынесенным вердиктом, осужденный обжаловал приговор.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении Кудебаева, поступившее по апелляционной жалобе осужденного и его адвоката на приговор суда Талдыкоргана от 28 апреля 2023 года. Руководствуясь п.1 ч.1 ст.431, ст.443, ст.444 УПК РК, приговор оставить без изменения", - отметили в областной коллегии.

Напомним, изначально рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 29 июня 15 часов дня в здании Жетысуского областного суда. Однако его перенесли на 1 июля после неявки адвоката и заявления ходатайства со стороны супруги Серика Кудебаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027152-prigovor-seriku-kudebevu-ostavili-bez-izmeneniya/

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