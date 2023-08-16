Имущество фигурантов дела о финпирамиде на 28 млн тенге арестовали в Алматы

Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды Q-net, говорится в официальном Telegram-канале АФМ.

По информации ведомства, в ходе расследование установлено, что 5 фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды Q-net в Алматы.

Как оказалось, в ее деятельность были вовлечены 45 вкладчиков - им был нанесен ущерб на сумму 75 млн тенге.

В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемых окончено и направлено в суд.

Также в АФМ отметили, что в ходе следствия были наложены аресты на имущество в сумме 27,7 млн тенге.

Дело финпирамиды Q-net

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Q-net, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Q-net в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае сообщалось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от Q-net. Алматинские полицейские зарегистрировали в отношении компании уголовное дело по статье 217 УК РК - "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте этого года представители АФМ сообщали, что подозреваемого в создании финпирамиды Q-net задержали в Астане. А через несколько дней появилась информация о задержании еще одного фигуранта.

В июле текущего года двух человек признали виновными в создании и руководстве Q-net. Общий ущерб составил 25 млн тенге. Информацию об этом сообщили в ДУИС области Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032638-delo-o-finpiramide-q-net-napravili-v-sud-v-almaty/