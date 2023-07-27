Названы страны, куда вывозят жертв торговли людьми из Казахстана

Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудник Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК на конференции в Астане перечислил основные каналы вывоза казахстанцев для последующей торговли, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков сообщил, что на рост таких преступлений влияют социально-экономические процессы, прибыльность криминального бизнеса и высокая латентность.

"Ежегодно органами внутренних дел регистрируется более 100 преступлений, связанных с незаконной торговлей людьми. Основные каналы вывоза граждан Казахстана: Королевство Бахрейн, Южная Корея и другие страны.

Только за прошлый год осуждены 17 участников преступной транснациональной преступной группы, которая занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатацию в Бахрейне", – отметил Руслан Жаксылыков.

Он также озвучил причины распространенности таких преступлений.

"Анализ проводился не только у нас, но и международными экспертами. Основная причина – высокая прибыльность данного криминального бизнеса. Речь идет о торговле людьми. Ежегодный оборот данного вида преступлений составляет около 150 млрд долларов.

Другая причина – бедность населения. В поисках лучшей жизни люди становятся жертвами торговли людьми. В основном наши граждане в поисках лучшей жизни становятся жертвами: через объявления в социальных сетях идут на собеседования, становятся жертвами сексуальной или трудовой эксплуатации", – резюмировал он.

Руководитель проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии" Элеанор Валентайн же отметила, что регион и страны региона являются странами-транзита и странами назначения.

"Казахстан является на самом деле и страной транзита, и страной, где торговля людьми применяется внутри, и страной назначения, то есть куда перенаправляются люди.

Есть разные подходы со стороны преступников, как они могут привозить жертв из региона для эксплуатации. Это такие страны, как Турция, ОАЭ, Индия, Россия, Таиланд, Саудовская Аравия и другие азиатские и европейские страны, но из европейских стран не настолько высокий уровень.

Большинство случаев, которые расследуются в Центральной Азии, относятся к жертвам из регионов, то есть жертвы, которые происходят из этого региона", – отметила она.

Отметим, что сотрудник Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК Руслан Жаксылыков является тезкой министра обороны Руслана Жаксылыкова.

Напомним, в январе двое казахстанцев попали в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии. Эту информацию подтвердили в МИД РК.

Сообщалось, что оба уехали на заработки в Дубай и пропали без вести. На связь не выходили с конца декабря. Однако им удалось спастись.

Смадияров отметил, что это не первый подобный случай. До этого еще одна гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. Но власти помогли ей вернуться на родину.

Позже в МИД рассказали, как казахстанцев заманивают в трудовое рабство в Азии.

В МВД рассказали о задержании в Петропавловске женщины, которая продала 19-летнюю девушку за 250 тыс. тенге для сексуальной эксплуатации в саунах и гостиницах.

Отмечалось, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии.

В Департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД также рассказали о мерах по выявлению и пресечению преступлений в сфере торговли людьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030295-nazvany-strany-kuda-vyvozyat-zhertv-torgovli-lyudmi-iz-kazahstana/