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Антикор: Должностные лица акимата Алматы незаконно отдавали бизнесменам участки

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Улица Достык в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В результате совместной работы с акиматом города в Алматы выявили коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах. Об этом сообщила Антикоррупционная служба в официальном Telegram-канале.

"Коррупционные риски установлены на всех этапах градостроительства в Алматы. Результаты внешнего анализа в сфере строительства предгорной зоны мегаполиса рассмотрены на выездном заседании общественного совета Агентства по противодействию коррупции", – сообщили в Антикоре.

Первое – отсутствие системного планирования градостроительства.

Как рассказали в агентстве, анализ показал, что генплан Алматы не обновлялся с 2011 года. В связи этим функциональные зоны свыше 63 тысяч гектаров земли менялись без участия экологов, органов СЭС и ЧС.

Это, по информации Антикора, привело к бесконтрольной застройке в природоохранных зонах и вблизи рек.

"Кроме того, в микрорайоне Горный гигант активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения", – отмечается в сообщении.

Второе – изменение целевого назначения земли.

По информации Антикоррупционной службы, должностные лица акимата меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК.

"Вместе с тем подобная коллизия давала возможность неуплаты разницы кадастровой стоимости.

Например, в 2021 году одному из жителей города изменили целевое назначение участка площадью 2 гектара с "ЛПХ" на "ИЖС" (личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство – прим. ред.). Однако разница кадастровой стоимости в размере 126 млн тенге им не уплачена", – гласит публикация.

Причиной такой практики является региональный план реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.

Третье – получение земли в частную собственность через участие в инвестиционных проектах.

"Должностные лица акимата без проведения торгов предоставили в аренду предпринимателям участки под инвестпроекты. Путем фиктивного введения в эксплуатацию земли были выкуплены в частную собственность", – говорится в сообщении пресс-службы Антикора.

Упущенная прибыль государства, по их данным, предварительно составила порядка 400 млн тенге.

Четвертое – процессы строительства пронизаны коррупционными факторами.

Отмечается, что отсутствие законодательной регламентации позволяло сотрудникам акимата толковать нормы правовой базы в пользу недобросовестных застройщиков.

Как рассказали в агентстве, одна из жительниц города получила разрешение на строительство трех садовых домов на четырех прилегающих друг к другу участках. По завершении строительства объекты были введены в эксплуатацию как садовые дома, но в последующем реализованы как жилой комплекс "Baganashil".

Анализом установлено 11 фактов, когда на землях, предназначенных для ИЖС или под садовые дома, фактически строили многоквартирные комплексы и коммерческие объекты, говорится в сообщении.

"Еще одним распространенным нарушением является строительство с отклонением от эскизного проекта и ПСД.

Несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби высотой 12 метров и не более 3-х этажей, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой в 15 метров. Выявлено 18 таких объектов", – сообщили в Антикоре.

Кроме того, было установлено превышение плотности застройки в 10 многоквартирным комплексам на площади 84 гектара.

Пятое – слабый государственный контроль за строительством.

Градостроительный контроль, как сообщается, исключен из приемки частных объектов с целью упрощения ведения бизнеса и минимизации коррупции, но коррупционные риски сохранились, при этом снижена ответственность уполномоченного органа.

"Должностные лица ГАСК в отношении двух застройщиков наложили лишь административное взыскание за строительство без разрешения. Уполномоченный орган не контролирует исполнение своих актов и не всегда инициирует судебные иски", – говорится в публикации.

Отмечается, что отсутствие правового механизма реагирования на нарушения привело к узакониванию нелегальной застройки.

Шестое – поверхностная цифровизации госуслуг в сфере строительства.

Как отметили в Антикоре, электронным форматом охвачен только процесс приема документов, поэтому непрозрачных процедур возник рынок "помогаек".

В ходе анализа служба предоставила рекомендации по возврату 229 гектаров земли из жилой зоны в рекреационную – этот пункт учли в новом генплане Алматы до 2040 года, утвержденном в мае правительством.

Также было предложено установить особый порядок по переводу земель из рекреационной зоны в жилую.

"Должно быть обязательное согласование проектов детальной планировки со стороны профильного министерства", – отметили в Антикоррупционной службе.

В целом, по результатам анализа агентство подготовило комплексный план по устранению выявленных коррупционных рисков – документ из 58 пунктов передали в уполномоченные органы для дальнейшей реализации.

А по всем коррупционным фактам Антикором зарегистрировано и расследуется 8 уголовных дел.

Напомним, в июне прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву о принятии новых правил застройки города, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.

В конце января стало известно, что по Генплану в Алматы хотят построить примерно 1,5 тыс. многоэтажных домов к 2040 году. Однако специалисты выразили на этот счет сомнения.

Позже аким Алматы рассказал, что во второй половине этого года начнется сейсмоаудит. В апреле в сенате предложили ввести мораторий на строительство в горных и предгорных районах Алматы.

В мае правительство утвердило новый Генплан Алматы до 2040 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027092-antikor-dolzhnostnye-litsa-akimata-almaty-nezakonno-otdavali-biznesmenam-uchastki/

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