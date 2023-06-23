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Приговор Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову объяснили в суде Алматы

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Мейржан Туребаев
Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Алматинский суд сегодня вынес приговор известным вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, а также другим лицам. В Facebook-профиле городского суда объяснили приговоры.

"В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой, преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере, а также по факту участия в организованной группе или в преступной организации", – говорится в публикации суда.

Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО "Astex.kz", оформил его на членов ОПГ (организованной преступной группировки) – братьев М. и Е., – а также назначил Р. директором.

"Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада.

При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов", – гласит сообщение.

Как рассказали в суде, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz".

Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.

"В дальнейшем подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний", – говорится в пресс-релизе.

Так, в результате в середине 2020 года была создана новая пирамида – ТОО "Mudarabah Capital".

"Данная компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта", – гласит публикация.

В состав учредителей данного ТОО с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.

Также в деятельность компании привлекли Шерниязова и Туребаева. Им, как сообщается, была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в соцсетях рекламы ТОО.

"В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере – свыше 1 млрд тенге. В суде подсудимые вину не признали, просили оправдать", – сообщили в суде.

Гособвинитель обвинение поддержал, просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

Кроме того, прокурор в суде отказался от обвинения в отношении подсудимых Шерниязова и Туребаева по части 2 статьи 262 УК РК. А по статье 217 УК РК просил переквалифицировать с пункта 1 части 3 на пункт 2 части 3.

"Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сообщается в пресс-релизе.

Подсудимые Туребаев и Шерниязов были признаны виновными в руководстве финпирамидой, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами было наличие у некоторых подсудимых малолетних детей. Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале прошлого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. В декабре дело направили в суд.

Первое заседание по нему состоялось 21 декабря.

В январе этого года прокурор рассказал о роли блогера и актера в финпирамиде.

"В сентябре 2020 года Саидбаев, Шерниязов и другие обратились к Туребаеву, имеющему более 1 млн подписчиков в соцсетях, с целью популяризации финансовой пирамиды. Ему обещали вознаграждение и посвятили в свои планы.

Туребаев вступил в ОПГ, осознавая противоправность поступившего предложения и будучи уверенным, что в случае провала пирамиды он сможет уйти от уголовной ответственности", – заявил гособвинитель.

Кроме того, потерпевшие рассказали, какие суммы вложили в финпирамиду. Так, один из них заявил о порядка 260 млн тенге.

14 июня прокуроры запросили для подсудимых вайнеров Туребаева и Шерниязова пять лет колонии-поселения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026166-prigovor-meyrzhanu-turebaevu-i-meyirhanu-sherniyazovu-obyasnili-v-sude-almaty/

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