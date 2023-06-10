Экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева арестовали

Нуржан Альтаев. Фото: facebook.com/Нуржан Альтаев

Бывший депутат мажилиса Нуржан Альтаев арестован. Об этом сообщается на официальной странице судов Астаны в Facebook.

"9 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Нуржана Альтаева", - указывается в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024212-eks-deputata-mazhilisa-nurzhana-altaeva-arestovali/