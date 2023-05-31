Суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Аблязова

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу экс-главу совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, сообщается на официальном сайте банка.

Такое решение судебный орган вынес 20 апреля текущего года. Отмечается, что было продлено постановление о заключении под стражу за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года.

"Постановление о заключении под стражу является документом, предписывающим органам полиции и/или персоналу суда арестовать и доставить Мухтара Аблязова в тюрьму для отбывания наказания в случае его въезда в Великобританию. Документ действует два года, после чего будет продлеваться на очередной срок. Банк проводит регулярные работы по продлению постановления", – говорится в сообщении БТА Банка.

Как пояснили в фининституте, первоначальное постановление на арест было вынесено 16 февраля 2012 года Высоким судом Англии.

Отмечается, что Мухтар Аблязов неоднократно давал ложные показания, представлял суду фальшивые документы, посредством которых от банка скрывались активы и сделки, а также не являлся на судебные заседания.

Подчеркивается, по этой причине суд постановил приговорить Мухтара Аблязова за проявление неуважения к суду к тюремному заключению общим сроком на 22 месяца.

"Решение о заключении под стражу направлено на то, чтобы заставить Мухтара Аблязова соблюдать приказы суда о полном раскрытии всех своих активов, прекращении каких-либо действий в отношении этих активов и возврате всех активов, которые уже были реализованы ответчиком в нарушение приказа суда", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в отношении Мухтара Аблязова были заведены уголовные дела в Казахстане и ряде других стран.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.

В январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

На прошлой неделе стало известно, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022830-sud-anglii-prodlil-postanovlenie-o-zaklyuchenii-pod-strazhu-ablyazova/