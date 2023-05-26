Саперы начали проверку в школах Алматы после сообщений о бомбах

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Несколько школ южной столицы получили сообщения о бомбах. В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сейчас в учебных заведениях работают саперы.

Согласно информации в соцсетях, сообщения о бомбе получили как минимум три школы мегаполиса. Некоторые родители сообщают, что школьников эвакуировали.

В полиции подтвердили, что получили информацию о взрывных устройствах в учебных заведениях.

"В настоящее время оперативные и экстренные службы города проверяют учебные заведения города, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр саперными подразделениями производится без эвакуации", - говорится в сообщении департамента.

Правоохранители попросили алматинцев отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения.

Отметим, что в Казахстане участились случаи лжетерроризма. В январе Генпрокуратура сообщала, что за 2022 год было возбуждено 181 уголовное дело по этой статье, еще 25 человек были осуждены за ложные сообщения о терроризме.

Довольно часто "целями" лжетеррористов становятся именно учебные заведения. Так, в конце апреля в Алматы неизвестные "заминировали" несколько школ, взрывных устройств ни в одной из них не нашли. Похожие инциденты происходили в южной столице и в прошлом году.

Осенью прошлого года в Павлодарской области 14-летнего подростка задержали по подозрению в том, что он "заминировал" школу. Выяснилось, что сделал он это на спор с одноклассниками.

В декабре 13-летнего ученика одной из школ в Астане заподозрили в том, что он сообщил о бомбе в здании, чтобы отменить занятия.

А в прошлом месяце ученики второго класса столичной школы во время перемены позвонили в службу спасения и заявили, что школу захватили террористы. В полиции сообщали, что за шутку детей к ответственности привлекут их родителей.

Добавим, что, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022134-neskolko-shkol-almaty-poluchili-soobscheniya-o-bombah/