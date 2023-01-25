Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане

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В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о планах по усилению ответственности за лжетерроризм. Ведомство продолжает работу по противодействию данному явлению, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось: было возбуждено 181 уголовное дело. За тот же год по этой статье осудили 25 человек.

"Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий", – пояснили в ведомстве.

В надзорном органе подчеркивают, что это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки. Не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей.

Также в Генпрокуратуре добавили, что порой преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.

"Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесения данного вида правонарушения к категории "тяжких" (срок лишения - до 7 лет)", – говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006715-uzhestochit-nakazanie-za-lzheterrorizm-planiruyut-v-kazahstane/