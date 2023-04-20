Несколько школ "заминировали" в Алматы

Школьный кабинет. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В четверг, 20 апреля, в полицию Алматы поступило сообщение о взрывных устройствах в нескольких школах города. Информация оказалась ложной, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

"Экстренными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование этих объектов.

Несколько школ уже проверили, информация оказалась ложной. Работы продолжаются", - сообщили в правоохранительных органах.

Лжетерроризм в Казахстане

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В январе Генпрокуратура сообщала, что за 2022 год было возбуждено 181 уголовное дело по этой статье, еще 25 человек были осуждены за ложные сообщения о терроризме.

Так, в конце февраля в Алматы "заминировали" сразу шесть зданий, взрывных устройств в итоге ни в одном из них не нашли.

В середине февраля в полицию Акмолинской области поступило сообщение о заложенной в здании средней школы бомбе, а за несколько дней до этого один из банков Астаны получил письмо с угрозами - автор письма грозился взорвать банк. В обоих случаях подозреваемых задержали, против них возбуждены уголовные дела.

Нередко ложные сообщения о взрывных устройствах в школе оставляют сами ученики. Так, осенью прошлого года в Павлодарской области 14-летнего подростка задержали по подозрению в том, что он "заминировал" школу. Выяснилось, что сделал он это на спор с одноклассниками.

В декабре 13-летнего ученика одной из школ в Астане заподозрили в том, что он сообщил о бомбе в здании, чтобы отменить занятия.

А на прошлой неделе второклассники одной из школ в Астане сообщили о ложном захвате здания террористами. Теперь родителям пошутивших школьников грозит наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017526-neskolko-shkol-zaminirovali-v-almaty/