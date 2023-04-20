Несколько школ "заминировали" в Алматы
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В четверг, 20 апреля, в полицию Алматы поступило сообщение о взрывных устройствах в нескольких школах города. Информация оказалась ложной, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
"Экстренными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование этих объектов.
Несколько школ уже проверили, информация оказалась ложной. Работы продолжаются", - сообщили в правоохранительных органах.
Лжетерроризм в Казахстане
Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В январе Генпрокуратура сообщала, что за 2022 год было возбуждено 181 уголовное дело по этой статье, еще 25 человек были осуждены за ложные сообщения о терроризме.
Так, в конце февраля в Алматы "заминировали" сразу шесть зданий, взрывных устройств в итоге ни в одном из них не нашли.
В середине февраля в полицию Акмолинской области поступило сообщение о заложенной в здании средней школы бомбе, а за несколько дней до этого один из банков Астаны получил письмо с угрозами - автор письма грозился взорвать банк. В обоих случаях подозреваемых задержали, против них возбуждены уголовные дела.
Нередко ложные сообщения о взрывных устройствах в школе оставляют сами ученики. Так, осенью прошлого года в Павлодарской области 14-летнего подростка задержали по подозрению в том, что он "заминировал" школу. Выяснилось, что сделал он это на спор с одноклассниками.
В декабре 13-летнего ученика одной из школ в Астане заподозрили в том, что он сообщил о бомбе в здании, чтобы отменить занятия.
А на прошлой неделе второклассники одной из школ в Астане сообщили о ложном захвате здания террористами. Теперь родителям пошутивших школьников грозит наказание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017526-neskolko-shkol-zaminirovali-v-almaty/