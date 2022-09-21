Поспорил с одноклассником: школу "заминировали" в Павлодарской области

Эвакуация. Кадр из видео: Polisia.kz

14-летнего подростка подозревают в том, что он "заминировал" школу в Павлодарской области. Мальчика задержали, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Подросток подозревается в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Как отметили в полиции, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в средней общеобразовательной школе имени Бауржан Момышулы по улице Академика Чокина, 27 находятся террористы.

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, саперы - были проведены необходимые мероприятия. Взрывное устройство не обнаружено.

Свыше 1 тыс. учащихся и более 80 сотрудников учебного заведения эвакуировали.

По информации полицейских, несовершеннолетний поспорил с одноклассниками. Вину парень признал.

Напомним, накануне 38-летний житель Павлодара после ссоры с девушкой поднял по тревоге экстренные службы. Мужчина в соцсетях заявил, что дом по улице Катаева будет взорван.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988974-posporil-s-odnoklassnikom-shkolu-zaminirovali-v-pavlodarskoy-oblasti/