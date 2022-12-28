Школьников эвакуировали в Алматы после сообщения о возможной бомбе

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы. В пресс-службе департамента полиции города сообщили корреспонденту NUR.KZ, что информация о минировании не подтвердилась.

Инцидент произошел сегодня днем, 28 декабря, в гимназии №56 имени Сатпаева, которая находится на пересечении проспекта Назарабаева и улицы Жамбыла. Из учебного заведения были экстренно эвакуированы ученики и преподавательский состав.

"По сообщению Центра оперативного управления ДП, в 12:00 поступило сообщение о якобы минировании данного общеобразовательного учебного заведения. В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения оперативными и экстренными службами города были проведены проверочные мероприятия.

Была проведена эвакуация школьников и преподавательского состава. Патрульная полиция провела отвод транспортных средств на безопасное расстояние", – рассказали в пресс-службе полиции Алматы.

В ведомстве сообщили, что комиссионный осмотр школы был закончен в 12:40. Информация о минировании не подтвердилась.

"В настоящее время учебное заведение работает в штатном режиме. Оперативными подразделениями ДП устанавливается личность анонима. Он будет привлечен к уголовной ответственности", – добавили в пресс-службе департамента.

Ранее в этом месяце полицейские Темиртау получили сообщение о том, что одну из школ города якобы заминировали. Однако в ходе осмотра взрывного устройства не нашли.

Также полицейским поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в одном из колледжей города Талгара. Информация не подтвердилась. Предположительно о лжеминировании сообщил 13-летний подросток.

В Астане сотрудники полиции 5 декабря в ходе мониторинга социальных сетей выявили пост о том, что в одной из школ произойдет теракт. По версии следствия, школу "заминировал" 13-летний ученик этой же школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003421-shkolnikov-evakuirovali-v-almaty-posle-soobscheniya-o-vozmozhnoy-bombe/