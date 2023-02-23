Сразу шесть зданий "заминировали" в Алматы

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Шесть зданий "заминировали" в Алматы - стражи порядка провели необходимые мероприятия после сообщений о заложенных взрывных устройствах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Экстренные службы города работали в рамках мер первичного реагирования на сообщения о взрывных устройствах - ведется проверка.

Сначала сотрудники полиции завершили работу на одном из объектов - Казахстанско-Британском техническом университете. Сведения не подтвердились.

Также была проведена проверка на еще четырех объектах. Информация тоже не подтвердилась.

На момент написания статьи ведется проверка в здании одного из банков.

В мероприятиях были задействованы саперные подразделения и другие специалисты.

Напомним, недавно в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о планах по усилению ответственности за лжетерроризм. Прокуроры отметили рост числа таких преступлений в 2022 году.

Стоит отметить, что согласно санкции статьи 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса РК, авторам ложных сообщений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010611-srazu-shest-zdaniy-zaminirovali-v-almaty/