Мужчина грозился взорвать банк в Астане

Телефонный террорист. Иллюстративное фото: Andrey Zhuravlev/Getty Images

Стражи порядка Акмолинской области задержали двух предполагаемых лжетеррористов - мужчину и женщину, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сразу два похожих инцидента произошли на днях в регионе.

15 февраля примерно в час ночи в дежурную часть Шортандинского районного отдела полиции поступило сообщение от неизвестного лица о том, что в средней школе заложена бомба.

Экстренные службы направились на место событий и провели проверку - информация не подтвердилась.

Вскоре сотрудники полиции установили автора ложного сообщения, им, как считают стражи порядка, оказалась 25-летняя девушка, состоящая на учете и страдающая психическим заболеванием.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Также в Акмолинской области был задержан 34-летний мужчина, который, как утверждают полицейские, отправил сообщение на электронный адрес филиалов одного из столичных банков. В нем он угрожал взорвать банк. Данный инцидент произошел 13 числа.

Полицейские проверяют, что именно побудило мужчину отправить данное сообщение. Выяснилось, что подозреваемый является клиентом данного банка.

Акмолинские полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за телефонный терроризм.

Согласно санкции статьи 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса РК, авторам ложных сообщений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, недавно в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о планах по усилению ответственности за лжетерроризм. Прокуроры отметили рост числа таких преступлений в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009687-muzhchina-grozilsya-vzorvat-bank-v-astane/