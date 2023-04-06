Названа дата суда по делу экс-министра культуры Мухамедиулы

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

К производству суда №2 района Байконыр Астаны принято уголовное дело по обвинению экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, сообщается в официальном Facebook-профиле судебного органа.

Главное судебное разбирательство по данному уголовному делу состоится 17 апреля 2023 года в 10:00 в открытом формате.

Фигурантами данного дела также являются Нуразхан А.Ш., Кошенов А.К. и Садвакасова А.Т

Отметим, Мухамедиулы и других подозреваемых обвиняют в хищении бюджетных средств.

Дело Мухамедиулы

О возбуждении уголовного дела в отношении руководства Нацмузея стало известно в мае прошлого года. Тогда в Антикоре сообщали, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках.

В тот же день стало известно, что экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья.

В конце мая экс-министра задержали и поместили под стражу на два месяца. Позже Мухамедиулы несколько раз продлевали срок ареста.

В конце августа 2022 года Антикоррупционная служба озвучила новые подробности по делу Мухамедиулы.

Как рассказали в ведомстве, расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана.

Предварительная сумма ущерба государству, по данным Антикора, составила порядка 7 млрд тенге.

24 января 2023 года Антикор сообщил об аресте бывшего заместителя Мухамедиулы Алмаза Нуразхана. Он также проходит подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Напомним, что Арыстанбек Мухамедиулы возглавлял министерство культуры и спорта с 2014 по 2019 год. Позже политик стал директором Национального музея РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015779-naznacheno-sudebnoe-razbiratelstvo-po-delu-muhamediuly/