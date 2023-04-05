Побег генерала Кудебаева: юристы высказались о его возвращении в Казахстан

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Юристы высказались о побеге экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. По их мнению, вернуть генерал-майора на родину будет непросто, передает телеканал КТК.

"Когда подается запрос, есть такой принцип "двойной подсудности". То есть вообще процессуальное право должно быть точно такое же, аналогичное со страной, которая делает запрос в запрашиваемую страну", - говорит юрист Динара Минисова.

Специалисты отмечают, что даже наличие двустороннего соглашения об экстрадиции не всегда позволяет осуществить задержание и возвращение подозреваемого на родину.

Как правило, в договорах прописываются не только нормы по выдаче беглеца, но и есть пункты по отказу в экстрадиции.

Юристы уверены, что наказание теперь ждет тех, кто упустил подсудимого. А вот его самого вернуть домой будет весьма проблематично.

"Я думаю, что будут привлечены к уголовной ответственности ответственные лица за, может быть, превышение должностных полномочий либо злоупотребление должностными полномочиями. Потому что человек, находясь под подпиской о невыезде, пересек границу. Каким образом?

На сегодняшний день у нас отсутствует, конечно, двустороннее соглашение об экстрадиции с Великобританией, ОАЭ, Израилем, Северным Кипром, Косово. То есть, если беглец находится в этих странах, то не представляется возможным получить данного беглеца", - поясняет юрист Багдат Амандосулы.

Дело генерала Кудебаева

В мае 2022 года стало известно, что бывшего начальника ДП Алматинской области признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщали, что проводится расследование уголовного дела, зарегистрированного по п.1 ч.4 ст.370 УК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

В январе текущего года генерал-майор предстал перед судом в Талдыкоргане. Выяснилось, что его обвиняют по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки). Однако он своей вины не признавал и настаивал на том, что его действия оправдывались сложившейся на тот момент ситуацией.

При этом слушания несколько раз переносились. Появилась информация, что Серик Кудебаев попал в больницу.

Из-за его неявки на процесс было вынесено постановление о принудительном приводе в суд 3 апреля. Однако доставить генерал-майора не удалось. По имеющейся информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул (Турция). Его объявили в международный розыск.

Позже в Погранслужбе КНБ РК сделали заявление. В ведомстве сообщили, что бывший высокопоставленный полицейский через официально действующие пункты пропуска государственную границу Республики Казахстан не пересекал. По данному факту была назначена проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015508-pobeg-generala-kudebaeva-yuristy-vyskazalis-o-ego-vozvraschenii-v-kazahstan/