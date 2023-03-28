Прокурор запросила для Боранбаева восемь лет лишения свободы

Кайрат Боранбаев. Фото: olympic.kz

На суде по делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него наказание в виде лишения свободы, лишения госнаград и сохранения ареста на его имущество и средства, передает корреспондент NUR.KZ.

Гособвинитель Айжан Аймаганова заявила, что просит суд признать Боранбаева виновным по трем статьям УК - в пособничестве в растрате вверенного чужого имущества, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также в отмывании денег или иного имущества преступным путем.

Окончательно прокурор запросила для Боранбаева 8 лет лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на госслужбе, в судах, Нацбанке, квазигоссекторе и т.д.

Также обвинитель предложила внести представление президенту о лишении Боранбаева государственных наград - орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени.

Арест на имущество и денежные средства Боранбаева прокурор запросила оставить без изменений в связи с конфискацией имущества и расследованием в отношении него другого уголовного дела.

Дело Боранбаева

Экс-главу правления АО "НК "QazaqGaz" Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014333-prokuror-zaprosila-dlya-boranbaeva-vosem-let-lisheniya-svobody/