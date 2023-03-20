Выходка водителей трех внедорожников привела в ярость алматинцев

Кортеж из трех машин. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

В казахстанских Instagram-пабликах распространился видеоролик с участием трех белых внедорожников, выходка которых разозлила алматинских водителей на дороге. Инцидент прокомментировали в полиции.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Instagram-аккаунте kris.p.original. В описании к посту говорится, что инцидент произошел на проспекте Аль-Фараби в Алматы.

На кадрах три внедорожника белого цвета едут в ряд, загородив проезд и растянувшись на всю ширину дороги. При этом они мешают проехать вперед другим машинам. Выходку водителей внедорожников, как видно на видео, не оценили другие участники движения, которые начали яростно сигналить и выражаться нецензурной бранью.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.

"К установлению правонарушителей, допустивших ряд вопиющих нарушений ПДД, а также обстоятельств, имевших место противоправных действий, подключили сотрудников отдела розыска Местной полицейской службы ДП города, которыми будут приняты меры в соответствии с законодательством", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика.

Нарушения казахстанских водителей, попавшие на камеры

В конце января в Казнете распространился видеоролик с участием казахстанца, который на немалой скорости ехал задним ходом по оживленной дороге в Алматы. Также мужчина нарушил ряд ПДД и использовал полицейское сигнальное громкоговорящее устройство. Его оштрафовали.

На видео также попали нарушения другого водителя в Алматы – он на скорости объезжал другие авто на дороге.

В Кызылорде мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался убежать от полицейских, настигнувших его на дороге. Его задержали и доставили в наркологический диспансер.

В конце февраля в Сети появилось видео погони аягузской полиции за нарушителем в духе голливудских фильмов.

В начале марта 22-летнего алматинца наказали за опасные гонки в центре города. Его оштрафовали на более полумиллиона тенге. Через неделю полицейские наказали водителей нескольких авто за езду зигзагом на дороге.

А недавно стражи порядка задержали в Алматы водителя, в машине которого нашли пистолет и боеприпасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013665-vyhodka-voditeley-treh-vnedorozhnikov-privela-v-yarost-almatinskih-voditeley-video/