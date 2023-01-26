Казахстанец проехался задним ходом по оживленной дороге в Алматы и был оштрафован

Рация в руках казахстанца. Кадр из видео: t.me/egovpress

В одном из казахстанских Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором водитель на немалой скорости едет задним ходом по дороге в Алматы, нарушает ПДД и использует полицейское сигнальное громкоговорящее устройство. Видео прокомментировали в ДП южной столицы.

В подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале EGOV.KZ, сообщается, что некий Турганов Р. нарушает правила дорожного движения и при этом остается безнаказанным.

На кадрах водитель на нескольких автомобилях неоднократно нарушает ПДД, создавая аварийные ситуации на дорогах в Алматы, а также незаконно использует сигнальное громкоговорящее устройство (СГУ).

Кроме того, в видеоматериале есть кадры, где авто на немалой скорости едет по оживленной дороге задним ходом.

По информации полиции, водителем автомашин марок Toyota Land Cruiser и Mercedes, которые показаны на видео, был гражданин Турганов Р.К. 2002 года рождения. В отношении него составили административный протокол по части 2 статьи 590 КРКобАП за управление ТС без государственного регистрационного номера. Наказание – штраф в 10 МРП (30,6 тыс. тенге).

Также протокол был составлен по части 5 статьи 590 за управление транспортным средством без ремня безопасности. Наказание – штраф в размере 5 МРП (15 тыс. тенге).

Полицейские досмотрели автомашину марки Mercedes на предмет обнаружения сигнального громкоговорящего устройства, но не нашли его. По словам Турганова, видео с СГУ он снял летом прошлого года.

Кроме того, в ДП Алматы заявили, что Турганов не имеет никакого отношения к органам внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006929-kazahstanets-proehalsya-zadnim-hodom-po-ozhivlennoy-doroge-v-almaty-i-byl-oshtrafovan/