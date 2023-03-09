Ездили зигзагом: водителей кортежа, устроивших беспредел на дорогах Алматы, наказали (видео)

Авто одного из нарушителей. Фото: Polisia.kz

Полицейские Алматы привлекли к ответственности водителей нескольких автомобилей, чьи действия на дороге создавали аварийную ситуацию, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Водителей, нарушивших ПДД на дорогах Алматы, выявили полицейские в ходе мониторинга соцсетей.

На кадрах, показанных МВД, несколько машин на оживленной дороге на скорости объезжают другие автомобили, создавая аварийную ситуацию. Причем один из водителей запечатлен на видео едущим зигзагом.

Кроме того, на кадрах видно, как молодой парень меняет номерной знак на машине на другой.

По словам начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержана Узабаева, личности водителей авто установили. Таким образом, к ответственности привлечены четыре человека:

водитель автомашины Lada – по части 1 статьи 535 КоАП РК;

водитель Hyundai – по части 1 статьи 595 КоАП РК, а также по части 1 статьи 601 КоАП;

владелец автомашины Lada – по части 1 статьи 595 КоАП РК, части 1 статьи 601 КоАП РК;

владелец Lada – по части 1 статьи 535 КоАП РК.

"Проверочные мероприятия продолжаются, по результатам чего в отношении других нарушителей будут приняты меры", – резюмировал Узабаев.

Согласно части 1 статьи 535 КоАП, нарушение порядка таможенного декларирования товаров влечет предупреждение.

В соответствии с частью 1 статьи 595 КоАП невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (свыше 15 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 601 КоАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением ряда случаев, влечет штраф в размере 3 МРП (9 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012284-ezdili-zigzagom-voditeley-kortezha-ustroivshih-bespredel-na-dorogah-almaty-nakazali-video/