Водителя в Алматы, на скорости объезжавшего машины на дороге, наказали по пяти статьям

Нарушитель. Кадр из видео: t.me/egovpress

В одном из казахстанских Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором водитель автомобиля в Алматы, нарушая правила, на скорости объезжает другие машины на дорогах. Видео прокомментировали в полиции.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовали видеоролик, на котором водитель автомобиля Lexus неоднократно нарушает правила дорожного движения в Алматы, превышая скорость на дорогах и объезжая другие машины. При этом на кадрах в начале видеоматериала виден предмет, напоминающий значок полицейского.

На публикацию отреагировали в полиции. В отношении водителя на видео – гражданина Т. – составили ряд административных протоколов, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Сообщается, что водителя наказали:

за не пристегнутый ремень безопасности по части 2 статьи 590 КоАП (штраф – 10 МРП, то есть 30,6 тыс. тенге);

за невыполнение требований правил перестроения, поворота, разворота или остановки – часть 1 статья 595 КоАП (штраф в 5 МРП, то есть 15 тысяч тенге);

за создание аварийной ситуации – часть 1 статья 606 КоАП (штраф в 10 МРП);

за отсутствие страхового полиса – часть 2 статья 230 КоАП РК (штраф в 10 МРП);

за выезд на полосу встречного движения по части 3 статьи 596 КоАП. Наказание – лишение права на управление транспортными средствами на срок в шесть месяцев;

за нарушение правил обгона по части 2 статьи 596 КоАП (штраф в 15 МРП – почти 46 тысяч тенге);

за тонированные стекла - часть 10 статья 590 КоАП (штраф – 20 МРП или более 61 тысячи тенге).

Транспортное средство правонарушителя было водворено на специализированную штрафную стоянку.

Добавим, что несколько дней назад полицейские наказали водителя, который проехался задним ходом по оживленной дороге в Алматы. Его привлекли к уголовной ответственности по ряду статей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007347-voditelya-v-almaty-na-skorosti-obezzhavshego-mashiny-na-doroge-nakazali-po-pyati-statyam/