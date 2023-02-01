Погоня за пьяным водителем в Кызылорде попала на видео

Задержание. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

Полицейские Кызылорды зафиксировали нарушение правил дорожного движения автомобилем BMW и попросили водителя остановить транспорт. Однако мужчина проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться с места происшествия, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 31 января, в 08:10 по улице Гани Муратбаева.

"Сотрудники ЦОУ полиции города Кызылорды зафиксировали нарушение ПДД автомобилем BMW по улице Гани Муратбаева и попросили остановить автотранспорт. Но правонарушитель, проигнорировав законные требования сотрудников полиции, попытался скрыться с места происшествия. Водитель был задержан и доставлен в наркологический диспансер", – говорится в сообщении.

По результатам экспертизы установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Полицейскими был составлен административный протокол по части 1 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях "Управление ТС водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения".

Отмечается, что водитель может быть подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Между тем автомобиль был водворен на штрафстоянку.

Ранее в Актау сняли на видео дрифт на льду замерзшего Каспия. В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водителя авто привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007677-pogonya-za-pyanym-voditelem-v-kyzylorde-popala-na-video/