Новый приговор вынесли экс-замакиму Караганды Жаксылыку Шалабекову

Жаксылык Шалабеков. Фото: gov.kz

Казыбекбийский районный суд Караганды вынес новый приговор бывшему заместителю акима города Жаксылыку Шалабекову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

На скамье подсудимых вновь оказались Жаксылык Шалабеков и предприниматель Ермек Касенов.

По данным суда, следственные органы изначально обвиняли подсудимых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем растраты. Однако в ходе судебных разбирательств прокуроры не смогли доказать вину подсудимых по инкриминируемой статье. Суд установил множество нарушений уголовно-процессуального кодекса, допущенные следственным органом, и признал недопустимыми ряд собранных доказательств.

В итоге суд переквалифицировал статьи в отношении обоих. Жаксылыка Шалабекова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. А Ермеку Касенову вменили обвинение в мошенничестве путем хищения денежных средств в особо крупном размере.

Сообщается, что судом было установлено, что Жаксылык Шалабеков будучи руководителем Отдела строительства подписал дополнительное соглашение, по которому строительной компании, которую представлял Ермек Ксаенов, был выдан аванс в размере 120 миллионов тенге. При этом он знал, что компания, обязавшаяся построить два многоэтажных дома, не выполнила строительно-монтажные работы.

Касенов, как говорится в сообщении суда, не являясь руководителем стройкомпании, обманом похитил из выделенной суммы более 100 миллионов тенге.

Однако, в суде отметили, что все 120 миллионов на данный момент уже возвращены государству.

"Шалабекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Касенову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с учетом полного возмещения им причиненного материального ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда.

Напомним, впервые информация о задержании Жаксылыка Шалабекова появилась 13 сентября 2020 года. Его обвиняли в хищении бюджетных средств, которые были выделены для возведения домов по госпрограмме. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался предприниматель Ермек Касенов.

В июне 2021 года Казыбекбийский районный суд переквалифицировал статьи и признал экс-замакима виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, а Ермека Касенова - в мошенничестве. Суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам лишения свободы, а бизнесмена - к 5 годам условного срока. Через неделю стало известно, что Жаксылык Шалабеков уже вышел на свободу, так как отбыл свое наказание.

Однако в июле 2022 года Карагандинский областной суд вернул прокурору уголовное дело в отношении осужденного за злоупотребление должностными полномочиями Жаксылыка Шалабекова. Коллегия выявила в деле существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Позже материалы дела с новым обвинительным актом снова поступили в Казыбекбийский районный суд.

Отметим, Жаксылык Шалабеков был назначен на должность заместителя акима Караганды в феврале 2019 года. До этого он возглавлял отдел строительства города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011553-novyy-prigovor-vynesli-eks-zamakimu-karagandy-zhaksylyku-shalabekovu/