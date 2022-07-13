Дело освобожденного через неделю после приговора экс-замакима Караганды вернули прокурору

Жаксылыка Шалабеков. Фото: kargormaslihat.gov.kz

Карагандинский областной суд вернул прокурору уголовное дело в отношении осужденного за злоупотребление должностными полномочиями Жаксылыка Шалабекова. Коллегия выявила в деле существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Недавно уголовное дело в отношении экс-заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова и предпринимателя Ермека Касенова поступило в областной суд.

Перед назначением главного разбирательства коллегия изучила материалы дела и выявила в них нарушения уголовно-процессуального законодательства.

По данным пресс-службы областного суда, по делу в отношении Шалабекова и Касенова не описан способ совершения хищения чужого имущества, что составляет объективную сторону преступления.

При этом изначально орган досудебного расследования вменял осужденным обвинение в хищении чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Следствие утверждало, что Жаксылык Шалабеков, будучи руководителем отдела строительства Караганды, и Ермек Касенов в 2018 году похитили бюджетные средства, выделенные на строительство крупнопанельных жилых домов первой очереди Юго-Западного района в сумме 120 млн тенге.

"Диспозиция статьи 189 УК РК предусматривает хищение чужого имущества, вверенного виновному, двумя способами: путем присвоения или путем растраты, то есть законодателем эти действия разграничены. По делу в отношении Шалабекова и Касенова не описан способ совершения хищения чужого имущества. Данные нарушения являются существенными и препятствуют назначению главного судебного разбирательства", - отметили в пресс-службе суда.

Напомним, Жаксылык Шалабеков подозревался в хищении бюджетных средств, которые были выделены для возведения домов по госпрограмме. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался предприниматель Ермек Касенов.

Позже Казыбекбийский районный суд переквалифицировал статьи и признал экс-замакима виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, а Ермека Касенова - в мошенничестве.

8 июня суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам лишения свободы, а бизнесмена - к 5 годам условного срока. Через неделю стало известно, что Жаксылык Шалабеков уже вышел на свободу, так как отбыл свое наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978257-delo-osvobozhdennogo-cherez-nedelyu-posle-prigovora-eks-zamakima-karagandy-vernuli-prokuroru/