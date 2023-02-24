Арестован подозреваемый в поджоге машин оператора казахстанского журналиста

Горит машина. Кадр из видео: instagram.com/vadim.boreiko

Подозреваемого в поджоге двух автомобилей видеооператора журналиста Вадима Борейко арестовали в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 23 февраля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Ж. сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе судебного органа.

Уточняется, что под стражей подозреваемый будет находиться до 21 апреля 2023 года.

Отметим, согласно статьи 147 УПК РК, содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, при невозможности применения других, менее строгих мер пресечения.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, несколько дней назад известный журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы. Информацию прокомментировали в МИОР РК и ДЧС города.

Стоит отметить, в январе Борейко заявлял, что неизвестные залили дверь его дома монтажной пеной.

Ранее мы также писали, что автомобиль журналистки Динары Егеубаевой подожгли в Алматы и разбили стекла входной двери редакции El Media - инцидент также произошел в январе. Позже в полиции сообщили о задержании предполагаемых поджигателей. Были задержаны 5 подростков 2005-2007 годов рождения.

После глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

В минувший вторник стало известно, что полицейские задержали 18 человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении журналистов и блогеров - в настоящий момент расследуются 20 уголовных дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010685-arestovan-podozrevaemyy-v-podzhoge-mashin-operatora-izvestnogo-kazahstanskogo-zhurnalista/