К 15 годам колонии приговорили актюбинца, сбившего полицейских во время январских событий

Оглашение приговора участникам январских событий в Актобе. Фото: diapazon.kz

В Актобе вынесли приговор участникам массовых беспорядков на площади у областного акимата во время январских событий в 2022 году. Судебное разбирательство длилось с ноября прошлого года, передает "Диапазон".

На скамье подсудимых оказалось 17 мужчин и одна женщина. Их обвиняли по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе в участии в беспорядках и неподчинении представителям власти.

1 февраля судья Бактыгалиев вынес приговор. На оглашение пришли родственники подсудимых, зал был полон. В то время как судья зачитывал приговор, люди в зале то аплодировали, то возмущались.

Нурсултан Исаев получил 15 лет лишения свободы за то, что 5 января 2022 года около областного акимата сбил на легковом автомобиле двух полицейских и одного гражданского, личность которого так и не установили. Следствие посчитало, что Исаев посягал на жизнь полицейских, из-за этого и такой большой срок.

Сам осужденный и его родные выразили несогласие с приговором. Его адвокат считает наказание слишком суровым. По словам защитника, у одного из пострадавших полицейских не было травм, а второй получил легкой вред здоровью. Кроме того, адвокат настаивал, что у подзащитного не было умысла лишать жизней стражей порядка.

"Считаю, что приговор не обоснован и незаконен, вынесен в нарушении всех требований законодательства. Вина моего подзащитного не доказана, но суд приговорил его к 15 годам. Это вопиющее нарушение законности. Конечно, мы будем обжаловать приговор", – прокомментировал приговор адвокат Исаева.

Еще двоих подсудимых, которых изначально обвиняли в организации беспорядков, суд оправдал. Теперь они имеют право на взыскание морального ущерба от уголовного преследования.

Жанну Есмурзаеву обвиняли по двум эпизодам - участие в массовых беспорядках и неподчинение представителям власти. Суд установил, что во время массовых беспорядков на площади ее не было и оправдал по этому эпизоду. Она теперь тоже может потребовать компенсацию. По эпизоду с неподчинением ее признали виновной, но освободили от основного наказания по амнистии.

"Меня признали виновной в том, что я якобы не подчинялась представителям власти. Считаю, что доказательств этого нет. А вообще меня изначально взяли под стражу как организатора массовых беспорядков, я три месяца провела под стражей. Примерно через полгода обвинение переквалифицировали", – рассказала Есмурзаева.

Бывшего сотрудника полиции Куата Шамуратова за неподчинение представителям власти приговорили к одному году лишения свободы, но освободили полностью от наказания по амнистии.

Из 18 человек только двое остались под стражей - это Нурсултан Исаев и Ками Дархан. Второму дали 4 года лишения свободы, в его деле признали рецидив. Еще 8 обвиняемых суд признал виновными в преступлении по делу о массовых беспорядках и приговорил к условным срокам.

Четверо обвиняемых получили реальные сроки, но суд сократил им часть наказания по амнистии и учел дни, проведенные под стражей и под домашним арестом. Из-за этого получилось, что на момент оглашения приговора они отбыли полностью назначенное наказание. Тех из них, кто находился под стражей, освободили сразу после оглашения приговора.

У двух осужденных к условным срокам конфисковали грузовики, на которых они привезли щебень и выгрузили недалеко от места митинга.

Подсудимые в основном уверяли в суде, что не имеют отношения к массовым беспорядкам, а пришли к акимату на мирный митинг, просто хотели выразить свое мнение. Осужденный и освобожденный по отбытию наказания Аблайхан Бекеев в последнем слове произнес пламенную речь.

"Уважаемый суд, на этот митинг я выходил не с плохими мыслями. За свою жизнь я никому не навредил, не думал плохо о людях, никогда не пытался с кем-то конфликтовать. Не знаю, почему приходится платить такую высокую плату за добро, за то, что хочешь сделать хорошее. Я уже привык, что такая реакция на добро, из-за этого приходится страдать. Как никто другой я много сделал для развития этого города, и за свои 10 лет трудового стажа я построил очень много домов. Я люблю свой город и свой народ.

Как пишет издание, по этому делу областной акимат предъявлял обвиняемым иск на 114 миллионов тенге, департамент полиции - на 32 миллиона. Суд эти иски не удовлетворил, так как посчитал, что у обвинения нет доказательств ущерба на эти суммы во время массовых беспорядков.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, 2 ноября Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. До этого проект закона приняли депутаты сената и мажилиса. Кто попадает под амнистию, можно прочитать здесь.

В годовщину январских событий мы рассказывали, что известно о расследовании трагедии на данный момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007700-sbivshego-politseyskih-vo-vremya-kantara-aktyubintsa-prigovorili-k-15-godam-kolonii/