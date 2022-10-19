1,5 тыс. участников январских событий могут попасть под амнистию в Казахстане

Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса приняли проект закона об амнистии участников январских беспорядков. По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат Гульнара Бижанова.

По ее словам, государство уже смягчило наказание для тех участников, кто не совершал серьезных преступлений. На сегодня 1060 человек осуждено, из них лишь 106 приговорены к реальному лишению свободы. А пострадавшим в январе возмещается ущерб, оказывается социальная, финансовая и иная помощь.

"Депутаты парламента поддержали призыв и, опираясь на конституционные полномочия, предлагаем реализовать инициативу главы государства о проведении амнистии в отношении участников январских событий, совершивших правонарушения и преступления настоящим законопроектом", - добавила она.

Так, по ее словам, проектом закона определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Этот период связан с массовыми беспорядками, чтобы иные преступления не попадали под этот закон.

Также проанализированы все дела, по этим событиям с указанием конкретных статей Уголовного кодекса по каждому лицу.

"Проект закона предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину. При этом, если осужденному на день введения в действие Закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок", - подчеркнула депутат.

При этом, она указала, что не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки.

"По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц. Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат и не повлечет негативных экономических, социальных и правовых последствий", - резюмировала парламентарий.

Напомним, на днях сообщалось, что мажилис принял в работу проект закона "Об амнистии". Ранее Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию для участников январских событий. Однако, по его словам, амнистия не коснется главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993380-15-tys-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-mogut-popast-pod-amnistiyu-v-kazahstane/