Схрон с похищенным в ходе январских событий оружием нашли в Таразе

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Стражи порядка Жамбылской области обнаружили тайник, в котором хранилось похищенное во время январских событий оружие, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

25 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области наткнулись на схрон оружия в зарослях камыша в массиве Арай в Таразе.

Полицинскими было обнаружено 3 единицы огнестрельного оружия: одноствольное гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT PS калибра 12 мм, которое было похищено в ходе январский событий из здания ДП области, а также одноствольное гладкоствольное ружье Maverick калибра 12 мм и обрез одноствольного гладкоствольного ружья ИЖ-18 калибра 16 мм.

Схрон с оружием. Фото: Polisia.kz

По данному факту было начато расследование по уголовной статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Как отметили полицейские, только за январь этого года сотрудниками по противодействию наркопреступности республики установлено пять схронов с оружием.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В ДП региона напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сообщение сведений о местонахождении оружия не преследуется законом, при непричастности к другим правонарушениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007107-shron-s-pohischennym-v-hode-yanvarskih-sobytiy-oruzhiem-nashli-v-taraze/