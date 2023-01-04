Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Биртанова перенесли

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-министра здравоохранения вновь было перенесено из-за обострения болезни Елжана Биртанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-министра здравоохранения до 15:00 6 января. Отмечается, что сейчас Елжан Биртанов не может присутствовать в суде по причине обострения болезни.

"Вчера утром у Елжана Амантаевича (Биртанова – прим. ред.) обострилось заболевание, которое он приобрел будучи в стенах следственного изолятора. Это не первый случай, когда обострение происходит, мы знаем, что ему была неоднократно рекомендована экстренная операция. Но в силу определенных соображений и обстоятельств он откладывал. И сейчас это обострение опять произошло, он сейчас в некоторой степени обездвижен", – сообщил его адвокат Нурлан Бейсекеев.

Он добавил, что Елжан Биртанов выслал ему листок временной нетрудоспособности.

"Больничный лист открыт до 6 января включительно. Поскольку участие Елжана Амантаевича является обязательным, я просил бы отложить судебный процесс", – пояснил защитник экс-министра здравоохранения.

Ранее рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра здравоохранения откладывалось из-за болезни одного из судей.

В чем заключается дело Елжана Биртанова

Напомним, что Елжан Биртанов занял должность министра здравоохранения РК в 2017 году.

В июне 2020 года он покинул пост, а в конце октября того же года появилась информация о его задержании. Через несколько дней данную новость подтвердили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина (сейчас – Агентство по финансовому мониторингу). Стало известно, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Вскоре выяснилось, что экс-глава Минздрава стал подозреваемым еще по одному делу.

Летом 2022 года состоялось заседание суда, на котором было оглашено обвинение по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова – его зачитывали полтора часа. Одно из обвинений касалось "Платформы информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения", которая, как утверждала сторона обвинения, не была доведена до рабочего состояния.

По информации прокурора, стоимость невыполненных работ по платформе составила 4,1 млн долларов, или 1,5 млрд тенге, что нанесло материальный ущерб государству.

Второе обвинение касалось полета бортом санавиации.

"Биртанов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, выразившимися в незаконном использовании в личных целях самолета санитарной авиации", – заявил тогда прокурор Шекенов.

В октябре этого года судебное следствие в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева завершилось. Прокурор запросил для Биртанова шесть лет лишения свободы, а для Абишева – пять лет лишения свободы.

В итоге экс-главу Минздрава приговорили к пяти годам ограничения свободы. Его оправдали по эпизоду санавиации, но признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Абишеву суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004123-rassmotrenie-apellyatsionnoy-zhaloby-po-delu-birtanova-perenesli/